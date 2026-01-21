قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يتجاوز 4800 دولار للأوقية مع اشتعال التوترات الجيوسياسية

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعة بتصاعد مخاوف الحرب التجارية التي تُلقي بظلالها على الأسواق العالمية، في ظل احتدام التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية قفزت بنحو 140 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6535 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 130 دولارًا لتسجل مستوى 4865 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7469 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 5601 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 52280 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا متجاوزًا حاجز 4800 دولار للأوقية، ليلامس 4885 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخه، مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، واتجاه المستثمرين بقوة نحو الملاذات الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
 

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الصعود لا تزال قائمة، بعدما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 6% خلال الأسبوع الجاري، عقب تجدد التوترات التجارية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، وربطها بملف السيادة على جزيرة غرينلاند.
وأثارت هذه التصريحات مخاوف من اندلاع حرب تجارية أوسع نطاقًا، في ظل تزايد التكهنات بأن أوروبا قد تلجأ لاستخدام حيازاتها الضخمة من الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية، والتي تُقدَّر بنحو 10 تريليونات دولار، كورقة ضغط اقتصادية، ما عزز موجة بيع الأصول الأمريكية ودعم الطلب على الذهب.
وتعززت حالة تجنب المخاطرة أيضًا بسبب الاضطرابات التي شهدتها سوق السندات السيادية اليابانية، حيث أدت عمليات بيع مكثفة إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عقود، وهو ما انعكس على أسواق الدين العالمية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن استمرار التقلبات في أسواق السندات يُغذي المخاوف بشأن الأوضاع المالية للاقتصادات الكبرى، ويُعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد المخاطر الاقتصادية والمالية.
وفي سياق متصل، لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صدارة المشهد، بعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من فبراير، ترتفع إلى 25% في يونيو حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند، وهو ما دفع القادة الأوروبيين إلى التأكيد على استعدادهم لاتخاذ إجراءات مضادة عند الضرورة.
وفي مؤشر على تصاعد القلق الأوروبي، أعلن صندوق التقاعد الدنماركي «أكاديميكر بنشن» عزمه بيع ما يمتلكه من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة تقارب 100 مليون دولار بنهاية الشهر الجاري، مبررًا القرار بتدهور الوضع المالي للحكومة الأمريكية.
وفي أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار الأمريكي – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – قرب مستوى 98.62 نقطة، بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تعاملات الثلاثاء.
وتترقب الأسواق تطورات المشهد السياسي، مع توجه الأنظار إلى محادثات الرئيس الأمريكي المرتقبة بشأن غرينلاند على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى جانب متابعة جلسة المحكمة العليا الأمريكية للنظر في قضية مرتبطة بمحاولة عزل ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يشهد جدول الأعمال الأمريكي هدوءًا نسبيًا اليوم، باستثناء صدور بيانات مبيعات المنازل المعلقة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث خلال تعاملات يوم الخميس، والتي قد تلقي بمزيد من الضوء على مسار السياسة النقدية الأمريكية.

