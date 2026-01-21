ناجي الناجي: الفلسطينيون يعتبرون معرض القاهرة للكتاب قبلة ثقافية بالغة الأهمية

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المُقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تحمل هذه الدورة شعار «الاحتفاء بالهوية المصرية»، وتستمر فعالياتها حتى الثالث من فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وبمشاركة دولة فلسطين، افتتح المعرض دولة رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الأوقاف د. أسامة الأزهري، ووزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام د.أحمد المسلمانى، فيما مثّل دولة فلسطين في حفل الافتتاح المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، ناجي الناجي، ومسؤول الإعلام بقسم الشؤون الثقافية، سلسبيل بسيسو.

وأكد المستشار الثقافي ناجي الناجي في كلمته أمام وزير الثقافة المصري أحمد هنو على أن مشاركة دولة فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعد ثاني أهم معرض للكتاب على مستوى العالم، تأتي في إطار إعلاء صوت الحقيقة الفلسطينية، في مواجهة محاولات تزييفها وطمس الهوية الثقافية والذاكرة الجمعية من قبل قوة الاحتلال، واغتيال رموز الثقافة والإبداع من كتاب وفنانين ومثقفين فلسطينيين.

وشدد على أن صوت الثقافة والحياة سيظل أعلى من صوت الدمار والموت، وأن الحفاظ على الإرث والتراث الثقافي يشكّل رسالة محورية لتجذير القضية الفلسطينية، والتأكيد على استمرارية وديمومة الهوية الوطنية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وخلال الافتتاح، قدّم المستشار الثقافي هدية تراثية تذكارية لوزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، ناقلًا تحيات نظيره الفلسطيني الوزير عماد حمدان، ومعبّرًا عن بالغ الشكر والتقدير لمصر قيادةً وشعبًا على سياساتها الداعمة للشعب الفلسطيني، كما وجّه الشكر لدعمه الثقافي المتواصل لفلسطين، ولإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب وكافة العاملين والمتطوعين فيه، مؤكدًا الامتنان الدائم للشعب المصري الذي يُشكّل حاضنة حقيقية لفلسطين.

وأوضح الناجي، أن المثقفين الفلسطينيين يعتبرون معرض القاهرة الدولي للكتاب قبلة ثقافية بالغة الأهمية، انطلاقًا من الدور التاريخي والمحوري لجمهورية مصر العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى والحاضنة والداعمة للثقافة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

وأكد الناجي، أن جناح دولة فلسطين يحظى بإقبال واسع من الجمهور المصري بمختلف فئاته، بما يعكس المكانة العميقة لفلسطين في الوجدان الشعبي المصري، مشيرًا إلى أن المشاركة الفلسطينية تتضمن برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يشمل استضافة رسمية للجناح، وتنظيم ندوات ولقاءات ثقافية داخل أروقة المعرض والجناح الفلسطيني، إضافة إلى فعاليات تُقام بالتعاون مع مؤسسات ثقافية مصرية، وفي مقر المركز الثقافي التابع للسفارة الفلسطينية بالقاهرة.

كما لفت إلى الاهتمام الخاص بالإرث الأدبي للشعراء والكتاب الفلسطينيين، لا سيما من أبناء قطاع غزة، سواء المقيمين داخل القطاع أو في جمهورية مصر العربية، أو ممن ارتقوا شهداء.

وأشار المستشار الناجي إلى أن جناح دولة فلسطين ينظم برنامجًا ثقافيًا تفاعليًا يوميًا بعنوان «لقاء مع كاتب»، يهدف إلى عقد لقاءات مباشرة مع الكتاب الذين تناولوا القضية الفلسطينية ضمن مشاركاتهم في المعرض.

كما يضم الجناح إصدارات أدبية وتاريخية وفكرية تُسلط الضوء على قضايا القدس، واللاجئين، والأسرى، والجغرافيا السياسية، إلى جانب الفنون الفلكلورية والتراثية الفلسطينية، واصدارات وزارة الثقافة الفلسطينية والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، وقد حرصت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة كذلك على المشاركة في عدد من الندوات الثقافية والفكرية والفنية ضمن البرنامج الثقافي العام للمعرض.

ويستضيف جناح دولة فلسطين عددًا من الكُتّاب الفلسطينيين لتوقيع إصداراتهم الجديدة، إلى جانب مشاركة كتاب في مجالات الفكر والرواية والفن التشكيلي، كما يستقبل الجناح عددًا من الحكّائين الفلسطينيين الذين ينقلون الحكاية الشفوية الفلسطينية إلى جمهور المعرض. كذلك ، يبرز الجناح مناقب وأعمال الشاعر الفلسطيني سليم النفار، الذي استُشهد خلال حرب الإبادة الجماعية عام 2023، حيث لا تزال قصيدته حاضرة في فضاء الجناح الفلسطيني.

كما تشارك سفارة دولة فلسطين في مصر في تنظيم عدد من فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، من بينها ندوة يشارك فيها السفير دياب اللوح، تحت عنوان: “غزة ما بعد الحرب - رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة”، وذلك يوم الأحد 25 يناير، وندوة بعنوان: «دور العمل الثقافي والقوى الناعمة في مناصرة القضية الفلسطينية»، المقرر عقدها يوم الثلاثاء 27 يناير، إلى جانب المشاركة في عدد من الفعاليات الفكرية والفنية، وفي السياق ذاته، تُقام فعاليات ثقافية وفنية في أتيليه العرب للثقافة والفنون «جاليري ضي» بمقريه في الزمالك يومي 24 و29 يناير، وفي مقره بالمهندسين يوم 2 فبراير، بالإضافة إلى تنظيم أمسيات شعرية في بيت الشعر تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية أيام 28 و30 و31 يناير.

كما تنظم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة برنامجًا ثقافيًا شاملًا في المركز الثقافي التابع لها، ويتضمن لقاءات رسمية، ولقاءات مع كتاب فلسطينيين، وحفلات توقيع لإصدارات أدبية، إلى جانب تقديم أعمال وإصدارات لكتاب من قطاع غزة، وقراءات مختارة لنصوص كتاب فلسطينيين ارتقوا شهداء خلال حرب الإبادة الجماعية.

ويُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد هذا العام مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، ويقدم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفًا عربيًا وأجنبيًا، وأكثر من 1500 مثقف ومبدع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة.