قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية

الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والكاتبة والأديبة
الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والكاتبة والأديبة
محمود محسن

قالت الدكتورة عزة هيكل أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والكاتبة والأديبة، إنّ الدراما أصبحت اليوم من أبرز روافد الثقافة والإعلام، وتتمتع بتأثير يعادل تأثير الكتاب والأدب، إلا أن المرجعية الأدبية لا تزال للنص المكتوب، حيث يظل الكتاب المصدر الأساسي لدراسة الظواهر الأدبية والفكرية.

وأضافت، في حوارها لبرنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أن الدراما، رغم كونها فن أداء وعرض يجمع شتى الفنون؛ إلا أن النصوص الأدبية تظل العمود الفقري لأي عمل درامي ناجح.

وأكدت هيكل أن هناك تفاوتاً كبيراً بين التأثير العالمي والمحلي للكتاب، مشيرة إلى أن الكتب في الخارج تُباع بالملايين، بينما في العالم العربي يشهد الكتاب نوعاً من الانسحاب، ما جعل الدراما تتحول إلى المحرك الأساسي للتغيير الاجتماعي والفكري.

وأشارت إلى أن بعض التوجهات الحديثة ترى أن الدراما يجب أن تكون مجرد متعة، دون رسالة أو توجيه، إلا أنها ترى أن هذه النظرة لا تكفي، وأن الورش الدرامية الحالية، رغم أهميتها في تدريب الكتاب الشباب، أدت إلى ضياع الخط العام والرؤية الفنية للأعمال.

وتطرقت هيكل إلى دور الدراما في رصد الواقع الاجتماعي والتنبؤ بالمستقبل، مؤكدة أن الأعمال الدرامية القديمة مثل "ثرثرة فوق النيل" و"الراية البيضاء" أسهمت في كشف الخلل المجتمعي والتغيرات في السلوك العام، من استخدام النفوذ إلى تأثير رأس المال والسوقية، ما جعل من الدراما أداة فنية واجتماعية بالغة الأهمية لرصد وتحليل الواقع، وليس مجرد تسجيل الأحداث.

الدكتورة عزة هيكل النقد الأدبي الأدب المقارن الدراما المرجعية الأدبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

محمد أبو العلا

العربي الناصري: السياسة المصرية الثابتة تحافظ على الأمن والاستقرار وتدعم مصالح الوطن العليا

الرئيس السيسي

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في دافوس ترسخ ثوابت مصر التاريخية في حماية الأمن والاستقرار

الرئيس السيسي

رئيس زراعة الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي بدافوس تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري

بالصور

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد