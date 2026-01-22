قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالفيوم للنصب والاحتيال على المواطنين.


 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الفيوم للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
 وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات خاصة بالكيان – بانر دعائى وعدد من كروت الدعاية للكيان – عدد من نماذج الإمتحانات والملازم التعليمية) .. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

