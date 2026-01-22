القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالفيوم للنصب والاحتيال على المواطنين.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الفيوم للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (عدد من الشهادات خاصة بالكيان – بانر دعائى وعدد من كروت الدعاية للكيان – عدد من نماذج الإمتحانات والملازم التعليمية) .. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





