الاتحاد الأوروبي يمنح جوجل مهلة لرفع الحواجز التقنية أمام الذكاء الاصطناعي

منح الاتحاد الاوروبي شركة جوجل مهلة مدتها ستة أشهر لرفع الحواجز التقنية أمام مساعدي بحث الذكاء الاصطناعي المنافسين على أندرويد وإعطاء البيانات الرئيسية لمقدمي محركات البحث الآخرين في الجولة الأخيرة من حملة التكنولوجيا الكبرى.

وبحسب وكالة بلومبرج ... أعلنت هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية DMA الرائد في الاتحاد أنها ستراجع ما إذا كانت جوجل تمتثل لقوانين صارمة بشأن جعل أندرويد قابلا للتشغيل البيني مع برامج الذكاء الاصطناعي المنافسة وأيضا فتح بيانات بحث قيمة - بعبارات عادلة - لمحركات البحث المنافسة.

وفي حين أن الإعلان هو خطوة خجولة من أن يكون تحقيقا رسميا، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على جوجل لإعادة هندسة خدماتها للسماح للشركات المنافسة بالوصول إلى نظام التشغيل أندرويد وبيانات البحث القيمة للشركة.

وأمهلت الهيئة - التي تتخذ من بروكسل مقرا لها - الشركة ستة أشهر للامتثال أو مواجهة تهديد بفرض عقوبات مستقبلية.