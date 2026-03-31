مساعد وزير الخارجية الأسبق : ترامب يمارس دبلوماسية مزدوجة على إيران

قال السفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمارس دبلوماسية مزدوجة، تجمع بين الضغط العسكري والتحشيد العسكري بأقصى درجة، بهدف خلق حالة من الرعب النفسي لدى القيادة الإيرانية.

وأضاف مشرفة خلال لقاء مع الإعلامية منى شكر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عناصر التدخل الأمريكي اكتملت، حيث تم تحريك الفرقة 82 المحمولة جواً على متن ثلاث سفن تضم نحو 3000 عنصر، إضافة إلى مجموعات من الطائرات الحاملة للطائرات، والقاذفات الاستراتيجية المتمركزة في قاعدة دييجو جارسيه، ما يشير إلى إمكانية تدخل أمريكي وشيك، مشيرا إلى أن المحللين يقدرون نسبة احتمال التدخل العسكري البري بـ70%.

وأوضح مشرفة أن القرار النهائي قد يتوقف على نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن نجاح واشنطن في تحقيق شروطها قد يؤدي إلى تعطيل هذه العمليات العسكرية المخطط لها، سواء كانت محدودة أو واسعة النطاق.

وأكد أن سياسة ترامب تقوم على ممارسة أقصى أنواع الضغط بأسلوب رفع سقف المطالب التفاوضية للوصول إلى أرضية مشتركة، لكنه أشار إلى أن بعض المطالب تمثل بالنسبة لإيران استسلامًا كاملًا، وهو ما رفضته طهران حتى الآن، وفرضت بدورها شروطًا اعتبرها تعجيزية.