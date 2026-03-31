الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي

جانب من اللقاء
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد "تشارلز فريز" نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي لشئون السلم والأمن والدفاع يوم الثلاثاء ٣١ مارس، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور الدورى بين مصر والاتحاد الاوروبى والرغبة المشتركة لتعزيز آفاق التعاون المشترك. 

ثمن الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية المضي قدماً نحو تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة في مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الاوروبى. 

واستعرض وزير الخارجية الجهود التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً للاتصالات المكثفة التى تجريها لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وتغليب المسار الدبلوماسي والحوار، باعتباره السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار.

من جانبه، أشاد المسئول الأوروبى بالجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة، ودور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً التحركات المصرية الرامية لاحتواء الأزمات وتعزيز المسارات الدبلوماسية. كما أكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي تشارلز فريز الاتحاد الاوروبي ايران

