محافظ الجيزة يُكرِّم «دعم وسند» لجهودها في دعم الأمهات المثاليات

كرَّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مؤسسةَ "دعم وسند" تقديراً لجهودها المتميزة في دعم الأمهات المثاليات ورعاية السيدات بمختلف شرائحهن ، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظَّمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة، احتفاءً بالأمهات المثاليات لعام 2026.

تسلَّمت التكريمَ الأستاذة شيماء عاطف، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بحضور الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، والسيد رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.

واكدت الأستاذة شيماء عاطف عن عميق امتنانها لمحافظة الجيزة، والسيد المحافظ الدكتور أحمد الانصاري والدكتورة هند عبدالحليم نائبة المحافظ، على هذا التقدير الرفيع، مؤكدةً أن “هذا التكريم تتويجٌ لرحلة جهد متواصل في دعم السيدات بمختلف شرائحهن، وبخاصة غير القادرات منهن".

وأشارت عاطف إلى أن هذا الجهد تجلَّى في تأسيس المؤسسة ل "دار دعم وسند للمسنات"، التي تقدم منظومة خدمات رعائية شاملة لعدد من الأمهات المسنات، وفي مقدمتهن غير القادرات على تحمُّل تكاليف الرعاية. كما تجلَّى في مشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها المؤسسة، والمستهدِفة السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات، دعماً لهن في مواجهة ظروف معيشتهن وتربية أبنائهن كما تجلى فى تقديم المساعدات الموسمية والخدمات الطبية لعدد كبير من السيدات المعيلات فضلا عن التخطيط للتوسع فى تقديم هذه الخدمات وابتكار خدمات تنموية واجتماعية جديدة تلبي احتياجات هذه الشريحة .

يُذكر أن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات شهدت تكريم ثلاث عشرة أماً مثالية على مستوى المحافظة، تنوعت قصص كفاحهن بين الأم المثالية على المستوى العام، والأم الكافلة، وأمهات أبناء ذوي الهمم، فضلاً عن تكريم النماذج المتميزة من الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة.

وقد أكد المحافظ في كلمته أن هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور العظيم الذي تضطلع به المرأة المصرية، مشيراً إلى أن كل أم تُمثِّل نموذجاً مشرِّفاً في غرس القيم والمبادئ وترسيخها في نفوس الأبناء، مما يُسهم بشكل مباشر في استقرار الوطن وتقدمه.