فواز عرب: إسرائيل تدمر جسر القاسمية وتعزل جنوب الليطاني عن شماله

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن قصف جسر القاسمية يشكل تطورًا ميدانيًا خطيرًا، نظرًا لكونه أحد أهم الجسور التي تربط بين شمال وجنوب منطقة نهر الليطاني، ما أدى فعليًا إلى عزل مناطق واسعة في جنوب لبنان.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الجسر كان يمثل شريانًا حيويًا للتنقل، ومع تدميره أصبحت المناطق الواقعة جنوب الليطاني في حالة عزلة شبه تامة، رغم وجود أكثر من 100 قرية مأهولة بالمدنيين في تلك المنطقة، كما أشار إلى أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إلى جانب وحدات من الجيش اللبناني، باتت أيضًا معزولة نسبيًا في الجنوب.

وأضاف أن تدمير الجسر صعّب بشكل كبير حركة التنقل والإمدادات، سواء الطبية أو الغذائية، بين شمال الليطاني وجنوبه، ما يزيد من الأعباء الإنسانية على السكان.

وتساءل العميد عرب عن مبررات هذا التصعيد، خاصة أن الجسر كان يُستخدم من قبل الجيش اللبناني، ما يطرح علامات استفهام حول دوافع استهدافه في هذا التوقيت.

وفي سياق متصل، أكد أن الجسر يُعد من آخر الروابط الأساسية بين جنوب لبنان وبقية المناطق، وأن استهدافه يحمل أبعادًا استراتيجية وعسكرية، إذ يساهم في فصل الجنوب عن باقي البلاد، ويؤثر بشكل مباشر على خطوط الإمداد والدعم اللوجستي.