توك شو

فواز عرب: إسرائيل تدمر جسر القاسمية وتعزل جنوب الليطاني عن شماله

هاجر ابراهيم

قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن قصف جسر القاسمية يشكل تطورًا ميدانيًا خطيرًا، نظرًا لكونه أحد أهم الجسور التي تربط بين شمال وجنوب منطقة نهر الليطاني، ما أدى فعليًا إلى عزل مناطق واسعة في جنوب لبنان.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الجسر كان يمثل شريانًا حيويًا للتنقل، ومع تدميره أصبحت المناطق الواقعة جنوب الليطاني في حالة عزلة شبه تامة، رغم وجود أكثر من 100 قرية مأهولة بالمدنيين في تلك المنطقة، كما أشار إلى أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إلى جانب وحدات من الجيش اللبناني، باتت أيضًا معزولة نسبيًا في الجنوب.

وأضاف أن تدمير الجسر صعّب بشكل كبير حركة التنقل والإمدادات، سواء الطبية أو الغذائية، بين شمال الليطاني وجنوبه، ما يزيد من الأعباء الإنسانية على السكان.

وتساءل العميد عرب عن مبررات هذا التصعيد، خاصة أن الجسر كان يُستخدم من قبل الجيش اللبناني، ما يطرح علامات استفهام حول دوافع استهدافه في هذا التوقيت.

وفي سياق متصل، أكد أن الجسر يُعد من آخر الروابط الأساسية بين جنوب لبنان وبقية المناطق، وأن استهدافه يحمل أبعادًا استراتيجية وعسكرية، إذ يساهم في فصل الجنوب عن باقي البلاد، ويؤثر بشكل مباشر على خطوط الإمداد والدعم اللوجستي.

جسر القاسمية جنوب الليطاني لبنان

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

السلطات تحقق بعد صدم سيارة مجموعة من الأشخاص في ملبورن

حادث أمني.. سيارة تصدم مارة في أستراليا ومقتل أحد المشاة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

«يوم القيامة».. ستارمر في مواجهة أزمة ماندلسون وتهديد مستقبله السياسي

ترامب

ترامب: أنا أقول الحقيقة.. وتصريحات المسؤولين الإيرانيين للاستهلاك المحلي

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد