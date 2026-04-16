رئيس مياه الغربية يجتمع بكبار المشتركين بالمنطقة اللوجستية بطنطا لتقنين أوضاعهم ودعم الاستثمار

عقد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعًا موسعًا مع كبار المشتركين (بنك مصر) بالمنطقة اللوجستية بطنطا، وذلك في إطار خطة الشركة لتقنين أوضاع العملاء واستكمال إجراءات التعاقد لتوصيل الخدمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد سيادته أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بكبار العملاء والمستثمرين، وتعمل على بحث أي مشكلات قد تواجههم وسرعة حلها، بما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية. كما شدد على أن الشركة تدعم الاستثمار وتحرص على تسهيل إجراءات التعاقد وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، بما يعزز مناخ الاستثمار بالمحافظة.

تحسين خدمات المواطنين

وتُعد المنطقة اللوجستية بطنطا واحدة من أكبر المناطق الاستثمارية على مستوى محافظة الغربية، وتستفيد بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي توفرها الشركة، بما يساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتلبية احتياجات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.