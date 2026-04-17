توجهات تنظيمية تعزز قدرات المؤسسات المالية في مكافحة الاحتيال.. تفاصيل

تشهد المنظومة المصرفية في مصر تحركاً تنظيمياً متسارعاً لتعزيز قدرات مكافحة الاحتيال، في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك بإنشاء إدارات متخصصة خلال فترة زمنية محددة، بما يدعم استقرار النظام المالي ورفع كفاءة إدارة المخاطر.

وتدفع هذه التوجهات المؤسسات المالية إلى تبني حلول متقدمة تعتمد على تحليل سلوك العملاء ومراقبة المعاملات بشكل لحظي، بما يتيح الكشف المبكر عن الأنماط غير الطبيعية وتقليل فرص التعرض لعمليات الاحتيال. كما تشمل هذه الحلول تطوير أنظمة تحقق متعددة المستويات، إلى جانب أدوات لإدارة القنوات المختلفة وتعزيز الرقابة الداخلية.

وتبرز أهمية هذه الإجراءات في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الرقمية، ما يتطلب بنية تكنولوجية قادرة على التكيف مع التهديدات المستجدة، مع الحفاظ على سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية. كما تسهم أنظمة تقييم المخاطر وإدارة البيانات في دعم اتخاذ القرار، من خلال توفير مؤشرات دقيقة حول أداء المعاملات ومستوى الأمان.

ويعكس هذا التوجه التزاماً متنامياً بتطبيق المعايير الدولية في أمن المعلومات، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ومقدمي الحلول التكنولوجية، كما حدث هذا الشهر من خلال شراكة جديدة بما يضمن تطوير منظومة متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية في مجال الأمن المالي.