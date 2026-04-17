بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي

تألقت بوسي في الصور بإطلالة محتشمة أنيقة، حيث ارتدت جيبة طويلة باللون النبيتي مع بلوفر ذا أكمام طويلة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت بوسي حذاء ذا كعب عالي باللون النبيتي مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون أيضا، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع إطلالتها.