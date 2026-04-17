محافظ الغربية: شكاوى المواطنين في صدارة الأولويات.. واستجابة فورية برفع تراكمات القمامة بمشال وتجمعات مياه الأمطار بميت هاشم

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أن ملف شكاوى المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية والبيئة، وبما يعكس التزام المحافظة بالاستجابة الفورية والفعالة لكافة المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تحركت بشكل فوري للتعامل مع شكوى أهالي قرية “مشال” التابعة لمركز بسيون، بشأن وجود تراكمات تاريخية من القمامة، حيث تم الدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع تلك التراكمات التي امتدت لسنوات، ونقلها إلى المدافن الصحية المعتمدة، بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والقضاء على مصادر التلوث، إلى جانب الاستجابة السريعة لشكوى تجمعات مياه الأمطار بقرية ميت هاشم بمركز سمنود، حيث تم سحب وشفط المياه وإعادة تأهيل الموقع ورفع كفاءته، خاصة بالمناطق الحيوية التي تضم مدارس ومنشآت خدمية، حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات.

حل مشكلات المواطنين

وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الشكاوى، والتعامل الحاسم معها، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الحياة يمثلان محورًا أساسيًا في جميع التحركات التنفيذية داخل محافظة الغربية.