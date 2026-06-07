إيران تعلن عدم إنتقالها المرحلة التالية من التفاوض ما لم يتم الإفراج عن أصولها المجمدة

أفاد مصدر مسؤول في الفريق الإعلامي لمفاوضات إسلام آباد بين طهران وواشنطن بأن إيران لن تنتقل إلى المرحلة التالية من التفاوض ما لم يتم الإفراج عن أصولها المجمدة.



وقال العضو في الفريق، يزدان بناه، اليوم الأحد: "بناء على التجارب السابقة، بذل الفريق الإيراني المفاوض قصارى جهده، من خلال دبلوماسية القوة، لضمان أن يكون الإفراج عن أصول إيران موضوعيا وحقيقيا، ولن ننتقل إلى المرحلة التالية حتى يتم الإفراج عنها".

وأضاف: "باختصار، إذا لم يتم الإفراج عن أصول إيران كما هو منصوص عليه في نص المذكرة، فلن يكون هناك تفاهم مؤقت ولا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي".

و صعدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، متهمة واشنطن باستخدام أسلحة محظورة دولياً خلال العمليات العسكرية التي استهدفت أراضيها، مؤكدة أن هذه الأفعال تندرج ضمن ما تصفه بـ"جرائم الحرب".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة أطلقت، في 28 فبراير 2026، صاروخاً عنقوديا استهدف منطقة لامرد بمحافظة فارس، مشيراً إلى أن الصاروخ انفجر إلى نحو 180 ألف شظية، ما اعتبرته طهران دليلاً على استخدام أسلحة محظورة في الهجمات ضدها.