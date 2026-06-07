قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم / الأحد /، حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أوقفت 5 مزارعين أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، قبل أن تعتقلهم وهم: عرفات الحناوي، وخليل الحناوي، ونادر حرب حميد، وصلاح حميد، ومحمد مصطفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال بررت عملية الاعتقال بادعاء اقتراب المزارعين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة، في وقت تتواصل فيه إجراءات التضييق بحق المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها واستثمارها.

وتتعرض أراضي بلدة بيت عنان ومحيطها لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل تقييد حركة المواطنين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، في إطار سياسات تهدف إلى توسيع النشاط الاستيطاني والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت فلسطينيا يبلغ من العمر (43 عاما) أثناء وجوده في محيط باب العامود، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال واصلت انتشارها المكثف في محيط باب العامود وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة بحق المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيين خلال مداهمات نفذتها في أحياء البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين ضياء ومهران النظمي، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، وسط انتشار عسكري في شوارع البلدة.

وأوضحت المصادر أن بلدة حزما تتعرض لاقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، تخللتها عمليات تنكيل بالمواطنين، وإطلاق قنابل صوتية، واحتجاز ميداني، إلى جانب مداهمة المنازل بشكل متكرر.

وأصيب، مساء اليوم، طفلان برصاص الاحتلال الحي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة طفل (17 عاما) بالرصاص الحي بالقدم، وآخر (16 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة مسن (75 عاما) عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرقبة داخل مخيم بلاطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عزيز الخطيب من داخل المخيم، بالإضافة إلى منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى حالة مرضية داخل المخيم لتقديم العلاج لها.