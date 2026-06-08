روبرتو ألفو يتسلم رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، في بيان رسمي صادر أمس الأحد، عن تولي روبرتو ألفو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "لاتام" للخطوط الجوية (LATAM Airlines Group)، مهام منصبه رئيساً لمجلس إدارة "إياتا" لولاية تمتد لعام واحد.

ومن المقرر أن تبدأ الولاية رسمياً اليوم الاثنين، في ختام أعمال الجمعية العمومية السنوية الثانية والثمانين (AGM) للاتحاد المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ويصبح "ألفو" الرئيس رقم 84 لمجلس إدارة "إياتا" الذي يشغل عضويته منذ عام 2020، ليخلف بذلك لويس غاليغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، والذي سيستمر في شغل عضويته داخل المجلس.

وفي تصريحاته عقب الإعلان، أكد روبرتو ألفو أن صناعة الطيران تمر بمرحلة حاسمة، يتزايد فيها دورها في ربط الشعوب، وتسهيل حركة التجارة، ودعم التنمية الاقتصادية عالمياً. وأضاف:

"إن رئاسة مجلس إدارة إياتا في هذا التوقيت هي مسؤولية أتحملها بالتزام كبير. وفي ظل بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، يتعين على صناعتنا مواصلة العمل المشترك لتعزيز السلامة، وتحسين الكفاءة، والدفع بملف الاستدامة، لضمان بقاء الطيران قوة دافعة للفرص والنمو".

ويتمتع ألفو بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً؛ حيث انضم إلى خطوط "لان" الجوية (لاتام حالياً) عام 2001، وشغل مناصب قيادية في قطاعات المالية والتجارة والاستراتيجية قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً عام 2020. وقاد المجموعة بنجاح خلال أزمة جائحة كورونا وعملية إعادة الهيكلة بموجب "الفصل 11" (Chapter 11) لتخرج الشركة من الأزمة محققة أرباحاً قياسية عام 2022، وتصل شبكتها اليوم إلى 161 وجهة في 27 دولة.



من جانبه، توجه ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بالشكر إلى الرئيس المغادر لويس غاليغو على جهوده الدؤوبة، وخاصة في تحديث حوكمة الاتحاد.

ورحب والش بتولي ألفو رئاسة المجلس قائلاً:"إن مجلس الإدارة سيكون في أيدٍ أمينة للغاية. فبعد أن قاد روبرتو ألفو مجموعة لاتام عبر تحديات هائلة وصولاً إلى تحقيق أرباح قياسية، فإنه يمتلك الخبرة الحيوية التي نحتاجها لمساعدة إياتا في تلبية تطلعات أعضائها خلال هذه الأوقات المليئة بالتحديات".



وفي سياق متصل، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن اختيار محمد توفيق ناني، رئيس مجلس إدارة شركة طيران "بيغاسوس" التركية (Pegasus Airlines)، ليتولى رئاسة مجلس إدارة "إياتا" خلفاً لألفو اعتباراً من يونيو 2027، كما نشر الاتحاد القائمة الكاملة المحدثة لأعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 32 عضواً.