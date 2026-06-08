نجاح علمي مصري في تطوير ورقة اصطناعية تنتج الهيدروجين الأخضر وتنقي المياه.. التفاصيل

كشف الدكتور محمود الباز، مدرس بقسم الكيمياء_ كلية العلوم_ جامعة سوهاج، تفاصيل نجاح علمي مصري في تطوير ورقة اصطناعية تنتج الهيدروجين الأخضر وتنقي المياه، قائلا: “هذا بفضل دعم البحث العلمي من مصر والجامعات المصرية”.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر ” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم القيام بعمل تقنية مبتكرة فى تكسير مادة كاملة وهي الهيدروجين، وبالتالي التخلص من الملوثات، والأخري هي إستخراج الهيدروجين.

وتابع: “كانت فكرتنا فى عمل الورقة الإصطناعية وهي محاكاته لعملية التمثيل البناء الضوئي للنبات ويحول النبات لكهربوهدرات أو الوقود”.