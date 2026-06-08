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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجاح علمي مصري في تطوير ورقة اصطناعية تنتج الهيدروجين الأخضر وتنقي المياه.. التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف الدكتور محمود الباز، مدرس بقسم الكيمياء_ كلية العلوم_ جامعة سوهاج، تفاصيل نجاح علمي مصري في تطوير ورقة اصطناعية تنتج الهيدروجين الأخضر وتنقي المياه، قائلا: “هذا بفضل دعم البحث العلمي من مصر والجامعات المصرية”.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر ” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم القيام بعمل تقنية مبتكرة فى تكسير مادة كاملة وهي الهيدروجين، وبالتالي التخلص من الملوثات، والأخري هي إستخراج الهيدروجين.

وتابع: “كانت فكرتنا فى عمل الورقة الإصطناعية وهي محاكاته لعملية التمثيل البناء الضوئي للنبات ويحول النبات لكهربوهدرات أو الوقود”.

نجاح علمي مصري الهيدروجين الأخضر جامعة سوهاج

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