سقوط المتهمين بسرقة حقيبة بداخلها ربع مليون جنيه من مقاول بفيصل

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بسرقة مبلغ ربع مليون جنيه، من مقاول بمنطقة فيصل.

وتعود بداية الواقعة إلى تعرض أحد الأشخاص يعمل مقاولًا، مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة، للسرقة من مجهولين يستقلان دراجة نارية، انتزعا حقيبة من يده تحتوي على 250 ألف جنيه، من أموال عمله في مجال المقاولات.

وكشفت التحريات إنه في أثناء عودة المجني عليه من أحد البنوك بمنطقة فيصل التابعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، فوجئ بشابين يستقلان دراجة نارية، أحدهما انتزع منه حقيبة بداخلها 250 ألف جنيه، والآخر قاد الدراجة بسرعة بالغة، ولاذا بالفرار، وحاول الركض خلفهما إلا أنه فشل في اللحاق بهما.

ورصدت كاميرات المراقبة مقطع فيديو رصد لحظة سرقة المجني عليه، ومحاولة أحد المارة بالشارع الإمساك بهما أو تعطيلهما إلا أنه فشل في ذلك، ولاذا بالفرار من مسرح الحادث.

نجحت تحريات مباحث الجيزة في تحديد هوية المتهمين وضبطهما .