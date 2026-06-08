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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 8280 عبوة مشروب مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك بأسيوط

ضبط 8280 عبوة مشروب مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك بأسيوط
ضبط 8280 عبوة مشروب مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك بأسيوط
إيهاب عمر

شنت إدارة تموين البداري بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حملة تموينية مكثفة بالاشتراك مع مفتشي هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن ضبط 8280 قطعة من مشروب صناعي مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة السلع الغذائية المتداولة.

وقاد الحملة أيمن أحمد علي مدير إدارة تموين البداري، حيث استهدفت عددًا من الأسواق والمحلات التجارية بدائرة المركز، وأسفرت عن ضبط 138 كرتونة من المشروب الصناعي بإجمالي 8280 قطعة، تبين أنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

إدارة تموين البداري أسيوط حملة تموينية هيئة سلامة الغذاء مشروب صناعي مجهول المصدر الرقابة على الأسواق

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