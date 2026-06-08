أمانة الشؤون القانونية بـ"مستقبل وطن" تعقد أول اجتماعاتها وتبحث تعزيز الدعم القانوني للمواطنين

عقدت الأمانة المركزية للشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن أول اجتماعاتها التنظيمية، برئاسة الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين الأمانة المركزية للشؤون القانونية، وذلك تحت إشراف النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، وبحضور المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بخطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض آليات تعزيز الدور المجتمعي والقانوني للحزب، بما يسهم في تقديم خدمات قانونية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والتوصيات التي تقرر رفعها إلى الأمانة العامة للحزب تمهيدًا لدراستها ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة القانونية للمواطنين في بعض القضايا، خاصة المرتبطة بملفات التصالحات وقضايا الأسرة، بما يعكس حرص الحزب على التواجد الفعّال بين المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم المختلفة.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور وحيد الكيلاني، عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية للشؤون القانونية، والذي تم تجديد الثقة فيه ضمن التشكيل الجديد للأمانة.

وقال الدكتور وحيد الكيلاني إن حزب مستقبل وطن يضع المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويعمل على تطوير آليات التواصل معه وتلبية احتياجاته في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن ضخ دماء جديدة داخل الأمانة خلال الفترة الحالية من شأنه تعزيز فاعلية الأداء وتحقيق مزيد من التواصل مع الشارع المصري.

وأضاف الكيلاني أن الأمانة المركزية للشؤون القانونية تعمل حاليًا على إعداد برنامج عمل متكامل يتضمن مجموعة من المبادرات والخدمات القانونية، بما يسهم في دعم المواطنين وتقديم حلول عملية للعديد من القضايا التي تمس حياتهم اليومية، مؤكدًا أن نتائج هذا البرنامج سيكون لها أثر ملموس خلال الفترة المقبلة