الضرائب تنفي فرض رسوم على مغادرة المواطنين للدولة من المطارات.. فيديو

نفى رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ما تردد حول فرض رسوم على مغادرة الدولة، موضحًا أن رسوم الـ 100 جنيها مفروضة على السائح الأجنبي فقط..

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'لا يوجد رسوم على مغادرة الدولة، والـ 100 جنيه يخضع لها السائح الأجنبي فقط، عشان لما نيجي نحاسب شركات السياحة بنضرب عدد السياح في الـ 100 جنيه، و المواطن المصري لا يخضع لذلك'.



وأضاف: 'رسم مغادرة البلاد هو 100 جنيه، والرسم تم تصحيحه فقط، يعني اللي بيغادر من مطار الغردقة مثل اللي بيغادر من مطار القاهرة، كان في الأول اللي بيطلع من الغردقة بيدفع 100 جنيه واللي بيغادر من مطار القاهرة كان بيدفع 50 جنيه'.

وتابع: 'عملنا تعميم لكل المطارات وليس جباية كما أشيع ودورنا توضيح التشريعات الضريبية، وحزم التعديلات الضريبية الجديدة استجابة لرجال الصناعة والجماعات المهنية والضريبية'.