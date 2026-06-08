مستشار رئيس مصلحة الضرائب يكشف حقيقة فرض رسوم على مغادرة المواطنين الدولة من المطارات

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات المقترحة على قانون القيمة المضافة ورسوم الموارد تهدف إلى تحسين آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات دون فرض زيادات جديدة.

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن رسم مغادرة السياح البالغ 100 جنيه موجود بالفعل منذ 2021، وأن التعديل يقتصر على تنظيم طريقة تحصيله فقط. كما تم تعديل رسم الأسمنت ليصبح 35 جنيهًا على الطن النهائي بدلًا من احتسابه على “طن الطفلة”، مع الحفاظ على نفس الأثر الاقتصادي تقريبًا.

توحيد النسب للمقيمين

وأشار إلى أن هناك توجهًا لتحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة إلى ضريبة دمغة على التداول بهدف تنشيط السوق، مع توحيد النسب للمقيمين وغير المقيمين، وإعفاء صناع السوق.