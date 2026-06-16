مدير تعليم جنوب سيناء تتابع أعمال لجنة اعتذارات الثانوية العامة

تابعت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أعمال لجنة تلقي وفحص المنتدبين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، والتي انعقدت بمقر ديوان عام المديرية على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من الأحد 14 يونيو وحتى الثلاثاء 16 يونيو.

وجاء ذلك بحضور لجنة الإدارة المختصة بفحص طلبات الاعتذار، التابعة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع المنصورة، بعضوية كل من أحمد الزهيري هلال، و محمد لطفي، و عزت محمد الصغير.

وقامت اللجنة بفحص جميع طلبات الاعتذار المقدمة من المعلمين والعاملين الذين تم إخطارهم بالندب لأعمال الملاحظة بلجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وبما يتوافق مع التعليمات واللوائح المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا حرص المديرية على توفير جميع التيسيرات اللازمة لأعمال اللجنة، بما يضمن سرعة ودقة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للقواعد المنظمة، استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل.

وأضافت مدير تعليم جنوب سيناء أن اللجنة حاولت التغلب على بعض المشكلات للسادة المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة وتيسير الأمور بقدر المستطاع فى حدود القواعد اللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن أداء الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.