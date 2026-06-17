زيدان: 5 آلاف أسرة في قرية العزيزية بالغربية تعاني من نقص المياه النظيفة

قال الإعلامي عبد الناصر زيدان إن نحو 5 آلاف أسرة في قرية العزيزية بمحافظة الغربية مهددة بخطر الإصابة بالفشل الكلوي وعودة فيروس سي، وذلك بسبب المياه غير الصحية، على رغم الجهود السابقة للقضاء عليه.

وأكد زيدان، خلال برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة Modern MTI، أن ما يحدث في القرية يمثل أزمة صحية وإنسانية تستدعي التدخل العاجل من محافظ الغربية، مطالبًا بالتحرك السريع لحل المشكلة وحماية الأهالي من أي تداعيات خطيرة.

وأوضح أن هناك ما وصفه بـ"مشكلات بسيطة" يتم حلها بقرارات سريعة من المحافظ، متسائلًا عن سبب عدم التعامل مع القضايا الأكثر خطورة بنفس الحسم والسرعة.

وأضاف أن رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية يجب أن ينقلوا شكاوى المواطنين بوضوح إلى المحافظ، مؤكدًا: "أتحدى أي رئيس مدينة أو رئيس وحدة محلية يرفع شكوى للمحافظ ويجد رفضًا مباشرًا".

واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعطاء أولوية للملفات الصحية والإنسانية، لما لها من تأثير مباشر على حياة آلاف المواطنين.