مروة ناجي بعد لقاء ميادة الحناوي في موازين : حلم تحقق

عبرت المطربة مروة ناجي عن سعادتها بلقاء الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، وذلك على هامش فعاليات مهرجان موازين المقام في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 19 حتى 27 يونيو الجاري.

وشاركت مروة ناجي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة تجمعها بميادة الحناوي، مؤكدة أن هذا اللقاء كان حلمًا قديمًا راودها منذ الطفولة.

وأشارت إلى أنها نشأت وهي تتعلم الغناء من أعمال وأسلوب ميادة الحناوي، التي وصفتها بأنها واحدة من أبرز مدارس زمن الفن الجميل.

وأضافت: "ولا كنت أحلم في يوم بلقاء أسطورة ومدرسة كبيرة من مدارس زمن الفن الجميل اللي اتعلمت منها الكتير، وإن إني أقابلها كان حلم وتحقق، وهيكون من أجمل وأهم ذكريات حياتي".

مهرجان موازين في دورته الـ21

ويشهد مهرجان موازين هذا العام مشاركة عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، منهم حسن شاكوش وسعد الصغير وميادة الحناوي وأسماء لمنور وسناء مرحتي ونعمان لحلو، وفرق موسيقية ومطربين من مختلف الدول مثل Major Lazer، وريما، وتامر حسني، وتيستو، وغيرهم من المشاركين خلال أيام المهرجان.

مهرجان موازين

وشهدت الدورات السابقة من مهرجان موازين نجاحًا واسعًا، حيث استقطب المهرجان جماهير ضخمة من داخل المغرب وخارجه، ليظل واحدًا من أبرز المهرجانات الموسيقية في المنطقة.