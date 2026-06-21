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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نانسي عجرم تحتفل بعيد الأب برسالة مؤثرة: أول بطل في حياتي

نانسي عجرم ووالدها
نانسي عجرم ووالدها
تقى الجيزاوي

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد الأب، ووجهت رسالة تحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا إلى والدها، عبّرت من خلالها عن مكانته الكبيرة في حياتها. 

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «أول بطل في حياتي، وقلب عيلتنا الحلوة... كل سنة وأنت طيب في عيد الأب».

حفل نانسي عجرم فى سيدني 

وكان أسدلت الفنانة نانسي عجرم، الستار على جولتها العالمية "Nancy 11 World Tour" بحفل استثنائي وتاريخي في مدينة سيدني الأسترالية، حيث احتشد أكثر من 8000 شخص في ICC Sydney Theatre في أمسية نفدت تذاكرها بالكامل قبل موعدها، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً كأكبر حفل يحييه فنان عربي في أستراليا.

وجاء هذا الإنجاز بعد أقل من 24 ساعة على الحفل الجماهيري الضخم الذي أحيته نانسي في ملبورن أمام أكثر من 4000 شخص، في عودة طال انتظارها إلى الجمهور الأسترالي بعد حوالي 20 عاماً. كما سجّل حفل ملبورن بدوره رقماً استثنائياً باعتباره الأعلى حضوراً لفنانة أو فنان لبناني في المدينة، في تأكيد واضح على الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها نانسي لدى الجاليات العربية واللبنانية والجمهور الأسترالي على حدّ سواء.

وشهدت الأمسية الختامية في سيدني حضوراً تجاوز 8000 شخص توافدوا من مختلف المدن الأسترالية، ليتحوّل المكان إلى مشهد استثنائي من الغناء والتفاعل والحماس، حيث ردّد الجمهور أغاني نانسي عن ظهر قلب طوال الحفل، في صورة عكست حجم المحبة التي تجمعها بجمهورها والارتباط العاطفي الذي بنته أعمالها على مدى سنوات طويلة.

وبين ملبورن وسيدني، نجحت نانسي عجرم في جمع أكثر من 12 ألف شخص خلال يومين فقط، محققةً أرقاماً غير مسبوقة لفنانة عربية في أستراليا، ومؤكدةً مرة جديدة قدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية وصناعة لحظات جماهيرية استثنائية أينما حلّت.

وبهذه المحطة التاريخية، لا تختتم نانسي عجرم جولة عالمية ناجحة فحسب، بل تكرّس مرة جديدة حضورها الاستثنائي كنجمة عربية عابرة للحدود، قادرة بعد أكثر من عقدين من النجاحات على تحقيق أرقام قياسية جديدة، وجمع عشرات الآلاف حول العالم في محطات جولتها المختلفة، لتبقى واحدة من أبرز الأسماء الفنية العربية على الساحة الدولية.

ألبوم نانسي عجرم

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها الخميس. 

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد. 

أعمال نانسي عجرم

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”. 

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

نانسي عجرم حفل نانسي عجرم فى سيدني ألبوم نانسي عجرم

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