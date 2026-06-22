ريم البارودي عن أزمتها الأخيرة: عفا الله عما سلف.. أتمنى الموضوع ما يتكررش تاني

تحدثت الفنانة ريم البارودي عن آخر مستجدات أزمتها الأخيرة، عقب تعرضها لهجوم وإساءة لفظية من أحد المتابعين عبر حسابها على موقع فيسبوك.



ونشرت ريم منشور عبر حسابها الخاص علي فيسبوك قائلة: عفا الله عما سلف وأنا قبلت الاعتذار وأتمنى إن الموضوع ما يتكررش تاني ولا مع أي زميل آخر، شكرًا لوالده وشقيقته.

أعمال ريم البارودي



وعلى الصعيد الفني، كان من المقرر أن تشارك ريم البارودي في الموسم الدرامي لرمضان 2026 من خلال مسلسل “قبل وبعد” إلى جانب الفنانة مي عز الدين، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل عرض العمل، بسبب ضيق الوقت وعدم استكمال التحضيرات اللازمة قبل انطلاق الموسم.

ويحمل مسلسل “قبل وبعد” توقيع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج مرقس عادل، فيما يواصل فريق العمل خلال الفترة الحالية استكمال التعاقدات مع باقي الأبطال تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبل