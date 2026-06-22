زيكو: قدمنا مباراة للتاريخ أمام نيوزيلندا.. ونسعى لمونديال استثنائي

أعرب مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026، مؤكداً أن الفريق قدم مباراة ستظل عالقة في الأذهان، بعدما نجح في تحقيق أول انتصار لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم.

وأوضح زيكو أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء المميز والنتيجة التي أسعدت الجماهير المصرية في كل مكان.

أول أهدافه في المونديال

وأكد لاعب منتخب مصر أن تسجيله أول أهدافه في بطولة كأس العالم يمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية، مشيراً إلى أن هذا الهدف جاء ثمرة للعمل الجاد والاجتهاد طوال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توفيق الله داخل أرض الملعب.

وأضاف أن سعادته تضاعفت بعدما ساهم أيضاً في صناعة هدف لزميله محمد صلاح، مؤكداً أن الأهم بالنسبة له هو نجاح المنتخب وتحقيق الفوز، بغض النظر عن هوية مسجل الأهداف، لأن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد.

روح جماعية وطموحات كبيرة

وأشار زيكو إلى أن لاعبي منتخب مصر يمتلكون طموحات كبيرة خلال النسخة الحالية من كأس العالم، موضحاً أن الفريق يسعى لتقديم مستويات مميزة تليق باسم الكرة المصرية، والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة.

وأضاف أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لذلك يبذلون أقصى ما لديهم في التدريبات والمباريات من أجل مواصلة المشوار بأفضل صورة ممكنة.

إسعاد الجماهير هو الهدف الأكبر

واختتم زيكو تصريحاته بالتأكيد أن دعم الجماهير المصرية يمثل أكبر دافع للاعبين، مشيراً إلى أن رؤية الفرحة في وجوه المشجعين بعد هذا الإنجاز تمنح الفريق طاقة كبيرة لمواصلة التألق. وأكد أن المنتخب لن يكتفي بما تحقق، بل سيواصل القتال من أجل تقديم مونديال استثنائي، وتحقيق نتائج تاريخية تليق بطموحات الجماهير المصرية، معرباً عن ثقته في قدرة الفراعنة على مواصلة كتابة صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ الكرة المصرية