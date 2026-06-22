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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جراحة عاجلة لمعلم أصيب في حادث خلال العودة من المراقبة على الثانوية العامة بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعنية بمتابعة أوضاع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، متابعتها اللحظية لحادث سير تعرض له عدد من المعلمين المنتدبين للملاحظة بمحافظة البحيرة.

وأوضح التقرير الوارد إلى غرفة العمليات أن الحادث وقع بعد انتهاء امتحانى التربية الدينية والتربية الوطنية، اليوم، إثر تصادم سيارة كانت تقل عددا من الملاحظين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء عودتهم من اللجان من مدينة أبو المطامير إلى مدينة كفر الدوار، بعدما اصطدمت السيارة بسيارة ميكروباص على محور المحمودية بطريق البيضا – كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة المعلم إبراهيم فرج عبد الرازق، معلم خبير بمدرسة النجيلة الإعدادية، والمنتدب للملاحظة بمدرسة طلعت حرب الإعدادية بالبيضا، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة أظهرت إصابة المعلم بجرح قطعي بسيط بالوجه، تم علاجه، بالإضافة إلى خلع في مفصل الحوض، استدعى خضوعه لعملية جراحية بشكل عاجل، وهو يخضع حاليًا للعلاج والرعاية الطبية داخل مستشفى كفر الدوار العام، وحالته محل متابعة مستمرة.

جراحة عاجلة لمعلم أصيب فى حادث سير خلال العودة من المراقبة على الثانوية العامة بالبحيرة

وفور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين إخطارًا بالواقعة، وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس وأعضاء النقابة الفرعية بشمال البحيرة، بمتابعة الحالة الصحية للمعلم وتقديم كل أوجه الدعم له، حيث انتقل أعضاء هيئة مكتب النقابة الفرعية بمدينة كفر الدوار إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للزميل المصاب، والاطمئنان على تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة له ولأسرته.

وأكدت غرفة العمليات أن النقابة تتابع الحالة الصحية للمعلم لحظة بلحظة، وتنسق مع الجهات المعنية لضمان توفير جميع احتياجاته الطبية، مشددة على أن سلامة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات تأتي على رأس أولوياتها، وأنها لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لأي معلم يتعرض لأي ظرف طارئ أثناء أداء واجبه الوطني في امتحانات الثانوية العامة.

وجددت غرفة العمليات دعوتها لجميع النقابات الفرعية واللجان النقابية إلى الاستمرار في التواصل المباشر مع المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، ورصد أي مشكلات أو طوارئ قد تواجههم، والتدخل الفوري لتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة والجهات المختصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمعلمين خلال فترة الامتحانات.

البحيرة محافظة البحيرة ثانوية عامة

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