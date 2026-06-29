مسئول أممي يحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي ويصف استئناف الحرب في غزة بالكارثي

جدد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة رامز الأكبروف، اليوم الاثنين ، إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للتوسع المتواصل والمتسارع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأكبروف- في جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن التطورات في الضفة الغربية وغزة وتوسع النشاطا الاسرائيلى الاستيطانى فى الأراضي الفلسطينية- إن هذه التطورات "تزيد ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني"، وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وذات سيادة.

وشدد المسؤول الأممي على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية والبنى التحتية المرتبطة بها "لا تتمتع بأي شرعية قانونية"، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى وقفها فورًا.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الأكبروف إن القطاع لا يزال يواجه حالة عميقة من عدم اليقين ومعاناة إنسانية هائلة، رغم مرور ثمانية أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف: "أدين استمرار قتل وإصابة المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال"، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تزايد الدعوات مؤخرًا إلى استئناف واسع للأعمال القتالية في القطاع.

وحذر الأكبروف من أن العودة إلى حرب شاملة في غزة ستكون "كارثية" بالنسبة إلى الفلسطينيين في القطاع، وللإسرائيليين، وللمنطقة بأسرها.

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من استمرار التدهور الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد في الضفة الغربية أو انهيار وقف إطلاق النار في غزة إلى تقويض فرص التهدئة وإحياء المسار السياسي.