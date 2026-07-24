مصطفى بكري : استمرار التصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة .. وترامب : الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



محمد ثروت يعلن لأول مرة مشاركته في افتتاح المونديال

تحولت حلقة برنامج «بعد الماتش» على قناة صدى البلد إلى وصلة من الكوميديا، بعدما أطلق الفنان عمرو رمزي سؤالًا طريفًا عن كأس العالم، مؤكدًا أنه يحتاج إلى "دكتور" للإجابة عنه.



التموين : إذا ثبت أحقية أي مواطن مستبعد من الدعم يعاد فورًا

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أنه إذا ثبت احقية أي مواطن مستبعد من دعم التموين سيتم إعادته إلى دعم بطاقات التموين مجددا .



ولادي طبعًا | شمس البارودي تبكي على الهواء بسبب هذا الموقف

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، تفاصيل إنتاج مسلسل "إمام الدعاة"، مؤكدة أن زوجها الراحل الفنان حسن يوسف تولى إنتاج العمل بالشراكة مع الراحل مطيع زايد.



الجيش الأمريكي: غيرنا مسار 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران

أعلن الجيش الأمريكي، تغيير مسار 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



مصطفى بكري: استمرار التصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الكونجرس الأمريكي أقر مشروع قانون يشترط موافقته المسبقة قبل أي تحرك عسكري ضد إيران، معتبرًا أن الخطوة تعكس تصاعد الاعتراضات داخل الولايات المتحدة على توسيع نطاق المواجهة العسكرية.



أبو العينين: العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية

أكد النائب محمد أبو العينين، أن العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية، تقوم على مفاهيم حديثة ترتبط بالأمن الشامل والتطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، يعكس هذا التوجه من خلال الاهتمام بعلوم المستقبل والذكاء الاصطناعي.



مصطفى بكري: عبد الناصر لم يكن معصوما من الخطأ وثورة يوليو فتحت أبواب التعليم لأبناء الفلاحين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الزعيم جمال عبد الناصر لم يكن معصوما من الخطأ، مشيرا إلى أنه لم يتعرض أحد لحملات تشكيك مثله.



تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.. وزيادة الإنتاج تدعم الاستقرار

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، مع استمرار موجة التراجع التي تشهدها الأسواق، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وجهود وزارة الزراعة لدعم صناعة الدواجن والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج.

ترامب: الإيرانيون يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .