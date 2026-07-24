تصعيد إسرائيلي في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون بلبنان

نفذت القوات الإسرائيلية، اليوم ، عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، في إطار استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية، وسط سماع دوي انفجار عنيف في المنطقة.

وفي قضاء صور، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف استهدفت عددًا من العبارات على الطرق التي تربط بلدات حداثا والطيري وكونين، ما أدى إلى إلحاق الأضرار بالبنية التحتية وإعاقة حركة التنقل بين البلدات.

كما أطلقت صباحًا نيران رشاشاتها باتجاه أطراف بلدة مجدل زون.

وفي وقت لاحق، سُمع دوي انفجارات قوية في القطاع الغربي، ليتبين أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تفجير على دفعتين في منطقة مجدل زون، وتحديدًا في حي المشاع وجب سويد، وقد سُمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور والمناطق المجاورة.