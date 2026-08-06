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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاتصالات: فتح باب التسجيل ببرنامج التعلم الذاتى للطلبة

وليد الإنجيباوي
وليد الإنجيباوي
شيماء جمال

قال المهندس وليد الإنجيباوي، المدير التنفيذي لمبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية"، التابعتين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن برنامج التعلم الذاتي خطوة مرنة تتيح لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية فرصة التعلم الرقمي عن بعد داخل مصر وخارجها.


وأوضح الإنجيباوي، خلال استضافته ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن إطلاق برنامج "التعلم الذاتي" تحت مظلة المبادرة لتلبية تطلعات شريحة أوسع من الطلاب، ويستهدف فئتين من الطلاب من المرحلة الإعدادية والثانوية للتقديم عبر الموقع الرسمي للمبادرة (deci.gov.eg) خلال فترة تسجيل تمتد لثلاثة أسابيع، ويشتمل على خمسة مستويات تدريبية متدرجة، المستوى الأول يركز على التأسيس والمبادئ العامة للحاسوب، بما يشمل التعرف على المكونات المادية والبرمجية وإدارة الملفات، والمستوى الثاني يقدم جرعة تأسيسية في خمسة مسارات تكنولوجية متقدمة تشمل: الأمن السيبراني، الفنون الرقمية، تطوير صفحات الويب، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة والروبوتات.

وذكر أن المستويات الثالث والرابع والخامس تتيح للطالب التخصص والتعمق في أحد المسارات الخمسة المفضلة لديه بناءً على شغفه واهتمامه الشخصي.

وأكد الإنجيباوي وجود تعاون وثيق ومستمر مع وزارة التربية والتعليم، مبيناً أن دور وزارة الاتصالات يأتي مكملاً للمناهج المدرسية عبر تلبية اهتمامات الطلاب الشغوفين بالتكنولوجيا، وتدعم المبادرة هذا التوجه من خلال شراكات مع 30 شركة تكنولوجية عالمية توفر مشروعات عملية وتقييمات دورية، إلى جانب إتاحة الفرص للمشاركة في مسابقات تكنولوجية دولية تضع الطالب المصري في منافسة مباشرة مع أقرانه حول العالم.

وأشار إلى البرامج التي تغطي مختلف الفئات العمرية والدراسية وتندرج تحت المظلة القومية “أجيال مصر الرقمية”، وتبدأ من مرحلة الطفولة وتستمر حتى المراحل المهنية المتقدمة من خلال برنامج "براعم مصر الرقمية" ويستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية (من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي)، وبرنامج "أشبال مصر الرقمية"، ويستهدف طلاب الإعدادي والثانوي (من سن 12 إلى 17 سنة)، وبرنامج "رواد مصر الرقمية" يخدم طلاب الجامعات بدءاً من السنة الدراسية الثانية في جميع التخصصات والكليات، دون وضع حد أقصى للسن (حيث يمكن للمشتركين من سن 60 إلى 70 عاماً الالتحاق بالبرنامج)، وبرنامج "بناة مصر الرقمية" وهي مبادرة متخصصة تستهدف الخريجين المتميزين من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وفق شروط قبول ومعايير تقييم دقيقة لتهيئة جيل من المحترفين القادرين على قيادة قطاع التكنولوجيا.
 

وليد الإنجيباوي براعم مصر الرقمية أشبال مصر الرقمية الثانوية الإعدادية

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