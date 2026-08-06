الهلال الأحمر الفلسطيني: 11 مصابًا في اعتداء لقوات الاحتلال بمخيم قلنديا

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني سقوط 11 مصابًا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية التي نفذتها في مخيم قلنديا، بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع المصابين خلال الأحداث التي شهدها المخيم، في ظل استمرار التوترات الميدانية خلال العملية العسكرية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية والاقتحامات الإسرائيلية في عدد من المناطق الفلسطينية، ما يؤدي إلى وقوع إصابات بين المواطنين، وفق ما أعلنته الجهات الطبية الفلسطينية.