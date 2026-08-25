محافظ الإسماعيلية: لن نتهاون في محاسبة أي مقصر في حادث الدواويس

أكد اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة لن تتهاون في تقديم أفضل رعاية ممكنة لمصابي حادث طريق الدواويس، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية.

وقال المحافظ، خلال تفقده الخدمات الطبية بالمستشفى: «تابعت الحادث منذ اللحظات الأولى ووجهت برفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية».

وشدد على انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة والتقرير الفني للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوع الحادث، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة أي متسبب أو مقصر وفقًا للقانون.

وأضاف: «هدفنا الأول هو الحفاظ على أرواح أبنائنا وضمان الأمان على الطرق»، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير الرعاية اللازمة للمصابين ودعم أسرهم.