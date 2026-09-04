دبلوماسي روسي:مواقع نشر الأسلحة الألمانية بعيدة المدى ستصبح أهدافا مشروعة حال وُجهت ضد موسكو

قال مسؤول في السفارة الروسية لدى برلين إن مواقع نشر أنظمة الأسلحة الألمانية بعيدة المدى التي تعتزم ألمانيا نشرها ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا إذا وُجهت هذه الأنظمة ضدها.

وقال المسؤول، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة: «منتقدو التوسع العسكري الألماني المتسارع يشيرون بحق إلى أن مواقع نشر مثل هذه الأسلحة ستصبح حتما أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا».

وكانت القوات البحرية الألمانية قد أعلنت أمس الأول عن نجاح اختبار صاروخ "لورا" بعيد المدى، وذلك في إطار برنامج التسلّح الذي أطقته بعد حرب روسيا وأوكرانيا. ويعدّ شراء هذا النظام جزءًا أساسياً من برنامج التسلّح الذي أطلقته ألمانيا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وما تبعه من مخاوف بين حلفاء ألمانيا بشأن وقوع هجمات روسية.

وبالإضافة إلى امتلاك صاروخ "لورا" تعمل ألمانيا على تطوير نسخة جديدة من صاروخ "توروس"، وهو صاروخ كروز، وهو السلاح الوحيد في ترسانتها ​حالياً القادر على ضرب ‌أهداف على مسافة تمتد لمئات الكيلومترات، على أن يبدأ إنتاجه في عام 2029.