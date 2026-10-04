رسائل مصر في منتدى «العلمين - إفريقيا للأعمال» ودور القطاع الخاص في التنمية

كشف الكاتب الصحفي أحمد حمدي المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية، كواليس الرسائل المصرية في منتدى «العلمين - إفريقيا للأعمال»، وأهمية دور القطاع الخاص في التنمية وخلق فرص العمل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن القطاع الخاص يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للقارة الإفريقية، ويحتاج إلى توفير مناخ مناسب للاستثمار، يتضمن الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة.

وأكد على أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار في دعم الشباب الإفريقي، خاصة أن القارة تتميز بارتفاع نسبة الشباب بين سكانها.

وشدد حمدي على أن إفريقيا تمتلك مقومات وموارد طبيعية وزراعية واستثمارية كبيرة، بما يدعم فرص تحقيق تنمية شاملة وتكامل اقتصادي بين دول القارة.



