متخصص: دعم القطاع الخاص والاستثمار في الشباب يعززان التنمية والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

أكد أحمد حمدي، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم التنمية وخلق فرص العمل في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية القطاع الخاص يعكس توجهًا نحو تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن القطاع الخاص يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للقارة الأفريقية، وأن دعم دوره من شأنه تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل، إلى جانب فتح المجال أمام إقامة عقود استثمارية وتجارية بين الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى مناخ مناسب للعمل والاستثمار، موضحًا أن الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة تمثل عوامل أساسية لدخول القطاع الخاص إلى أي دولة وتحقيق عوائد اقتصادية.

وأضاف أن دعم القطاع الخاص ينعكس على الدول الأفريقية من خلال زيادة الاستثمار والتجارة، بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم اقتصادات القارة.

وأكد حمدي أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تحويل ملف التنمية من مجرد لقاءات واتفاقات إلى آليات عمل ومشروعات محددة على المديين القريب والبعيد.

وأشار إلى أهمية أن تكون هناك مشروعات تنموية واضحة وحقيقية تعود بالنفع على المواطنين، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في أفريقيا، ويدعم قدرة دول القارة على الاعتماد على نفسها.

ولفت إلى أهمية الاستثمار في الشباب والتحول الرقمي والابتكار، مشيرًا إلى أن أفريقيا تتميز بارتفاع نسبة الشباب بين سكانها، وهو ما يجعل هذه الفئة عنصرًا مهمًا في مجالات الإنتاج والابتكار واستخدام التكنولوجيا.

وأكد أن إدخال التكنولوجيا في المشروعات التي يتم تنفيذها بالقارة، إلى جانب الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب، يمثل محورًا مهمًا لدعم التنمية المستدامة.