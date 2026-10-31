قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حاليا .. وجاهزون للحرب
وزير الصحة : نعمل على تطوير ملف الرعاية قبل الزواج والإنجاب
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي
وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
مصر تحصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بـ 47 ميدالية
أهالي ضحايا لقمة العيش على الأوسطي: بيشتغلوا يومي الجمعة والسبت علشان يوفروا احتياجاتهم
إيران تحذر ترامب: أي مغامرة عسكرية جديدة ستوسع الحرب ولن نترك لك تحديد نهايتها
ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد
إيران تدرس مقترحات نائب الرئيس الأمريكي وتوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات
التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 عند 6250 جنيهًا
حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي يحذر من موجة تضخم عالمية جديدة بسبب التوترات الجيوسياسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

حذر الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، من التداعيات المتزايدة للتوترات الجيوسياسية والعسكرية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن العالم يواجه ضغوطًا اقتصادية متصاعدة قد تمهد لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم، في ظل اضطراب أسواق الطاقة والغذاء وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وقال شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة شديدة الصعوبة نتيجة تراكم الأزمات والتوترات على مدار السنوات الست الماضية، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالصراع الروسي الأوكراني، وصولًا إلى التوترات في منطقة الشرق الأوسط والصراعات المرتبطة بغزة وإسرائيل وإيران، فضلًا عن الحرب التجارية وأزمة الرسوم الجمركية.

وأوضح أن هذه الأزمات تركت تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثلان معًا نحو 36% من تجارة الحبوب العالمية، وهو ما جعل الصراع بينهما يؤثر بصورة مباشرة على أسواق الغذاء، بالتزامن مع استخدام موارد الطاقة والغذاء ضمن أدوات الضغط الاقتصادي.

الديون العالمية تتجاوز 315 تريليون دولار

وأضاف الخبير الاقتصادي أن حجم الديون العالمية تجاوز 315 تريليون دولار، لافتًا إلى أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الديون يقترب من 40 تريليون دولار، في ظل ارتفاع أعباء التمويل وتكاليف الإنفاق العسكري، إلى جانب سياسات التشديد النقدي التي اتبعتها العديد من البنوك المركزية حول العالم.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية واضطرابات أسواق الطاقة ونقص المعروض، فضلًا عن استهداف البنية التحتية النفطية في بعض الدول، تمثل عوامل إضافية تزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وحذر شعيب من تداعيات تفاقم أزمة الغذاء وما يرتبط بها من مخاطر نقص التغذية، في ظل التحذيرات الدولية من تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع استمرار الصراعات واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

تكاليف الشحن ترتفع 4 أضعاف والتأمين 3 أضعاف

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التوترات العسكرية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف التجارة الدولية، موضحًا أن تكلفة الشحن ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، فيما زادت تكاليف التأمين بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وأكد أن هذه الزيادات تؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع والمواد الخام، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية ويزيد الضغوط التضخمية على الأسواق المختلفة.

الاقتصادات الناشئة تتحمل العبء الأكبر من الأزمات العالمية

وفيما يتعلق بتأثير هذه التطورات على الاقتصادات الناشئة، أكد شعيب أنها تتحمل النصيب الأكبر من فاتورة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، رغم أنها ليست طرفًا مباشرًا في العديد من هذه الصراعات.

وأوضح أن اعتماد نحو 90% من المعاملات المالية الدولية على الدولار يزيد من تعرض هذه الاقتصادات لتقلبات الأسواق العالمية، ويجعلها أكثر تأثرًا بالتغيرات في أسعار الفائدة والسياسات النقدية الدولية.

التشديد النقدي يرفع تكلفة الاقتراض على الدول النامية

وأضاف أن الاقتصادات الناشئة تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل المناسب بأسعار فائدة ميسرة، بالتزامن مع سياسات التشديد النقدي وارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا، فضلًا عن الضغوط التي تتعرض لها عملاتها المحلية.

وشدد على أن استمرار الأزمات الجيوسياسية واضطراب أسواق الطاقة والغذاء يفرض تحديات إضافية على الدول النامية، ويزيد الحاجة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية وتأمين احتياجاتها الأساسية.

الاقتصاد العالمي التوترات منطقة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

الاهلي

غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

ترشيحاتنا

"الطريق إلى الله"

بعد غد.. أوبرا دمنهور تعرض ثلاثية "الطريق إلى الله" آخر أعمال شادي عبد السلام

الفنان التركي أوزجان دينيز

فنان تركي شهير يعلن اعتزال الأعمال التلفزيونية.. تفاصيل

هنا الزاهد

هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بشوارع وسط البلد

بالصور

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد