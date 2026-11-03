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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إزاي تستغلي عروض البلاك فرايداي من غير مصاريف كتيرة؟ 7 حيل للتسوق بذكاء وتوفير الفلوس

البلاك فرايداي
البلاك فرايداي

مع اقتراب موسم البلاك فرايداي، تبدأ المتاجر الإلكترونية والمحلات في الإعلان عن تخفيضات كبيرة على الملابس والأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، وهو ما يجعل كثيرين يتحمسون للشراء للاستفادة من الأسعار المخفضة.

 لكن كثرة العروض قد تدفع البعض إلى إنفاق مبالغ أكبر من ميزانيتهم، خاصة عند شراء أشياء لم تكن ضمن احتياجاتهم الأساسية.

والاستفادة الحقيقية من البلاك فرايداي لا تعني شراء أكبر عدد من المنتجات، بل اختيار الأشياء التي تحتاجين إليها فعلًا، والتأكد من أن سعرها بعد الخصم يمثل توفيرًا حقيقيًا.

استغلال البلاك فرايداي 

 وفيما يلي 7 خطوات تساعدك على الاستفادة من العروض دون تحميل ميزانية البيت مصروفات إضافية وفقا لموقع MoneyHelper.

1. حددي ميزانية قبل تصفح العروض

أول خطوة للتسوق بذكاء هي تحديد مبلغ واضح لا تتجاوزينه خلال موسم التخفيضات، حتى لو ظهرت أمامك عروض مغرية.

قسمي الميزانية حسب الأولويات، مثل احتياجات المنزل، والملابس، ومستحضرات العناية الشخصية، مع ترك جزء صغير للطوارئ. والأهم ألا تستخدمي أموالًا مخصصة لفواتير أو التزامات أساسية لمجرد الاستفادة من الخصومات.

2. اكتبي قائمة بالمشتريات الضرورية

قبل الدخول إلى مواقع التسوق أو زيارة المحلات، اكتبي قائمة بالأشياء التي تحتاجين إليها بالفعل، مثل جهاز منزلي تعطل، أو مستلزمات ناقصة للبيت، أو ملابس شتوية تحتاجين إلى تجديدها.

رتبي القائمة حسب الأهمية، وابدئي بالاحتياجات الضرورية، ثم انتقلي إلى الأشياء الأقل أهمية إذا سمحت الميزانية. هذه الخطوة تقلل فرص شراء منتجات لمجرد أنها معروضة بسعر مخفض.

3. قارني الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء

لا تعتمدي على نسبة الخصم المكتوبة في الإعلان، فقد يكون المنتج معروضًا بخصم كبير لكنه لا يزال أغلى من سعره لدى متجر آخر.

ابحثي عن المنتج نفسه بالاسم ورقم الموديل والمواصفات، وقارني سعره في أكثر من مكان، مع حساب تكلفة الشحن وأي رسوم إضافية. ويمكنك أيضًا الاستعانة بمواقع مقارنة الأسعار وأدوات متابعة تاريخ السعر لمعرفة ما إذا كان التخفيض حقيقيًا.

4. استغلي العروض في شراء المستلزمات التي تستخدمينها باستمرار

من أفضل طرق التوفير خلال البلاك فرايداي التركيز على المنتجات التي تستهلكها الأسرة بانتظام، مثل مستلزمات التنظيف، وبعض أدوات المطبخ، ومنتجات العناية الشخصية الأساسية.

لكن احرصي على شراء الكميات التي تحتاجين إليها فقط، وراجعي تاريخ الصلاحية وسعة التخزين في المنزل. فشراء كمية كبيرة من منتج لا تستخدمينه كثيرًا قد يحول العرض إلى مصروف غير ضروري.

5. لا تشتري جهازًا لمجرد أن عليه خصمًا كبيرًا

الأجهزة الكهربائية والمنزلية من أكثر الفئات التي تجذب المشترين خلال البلاك فرايداي، لكن السعر ليس العامل الوحيد الذي يجب الانتباه إليه.

قبل شراء أي جهاز، قارني المواصفات واستهلاك الكهرباء والضمان وتكلفة الصيانة وتوافر قطع الغيار. وقد يكون شراء موديل أقدم من إصدار العام الحالي اختيارًا اقتصاديًا مناسبًا إذا كان يلبي احتياجاتك، بدلًا من دفع مبلغ أكبر مقابل خصائص لن تستخدميها.

6. انتبهي لتكاليف الشحن والاستبدال والاسترجاع

أحيانًا يبدو المنتج رخيصًا في الإعلان، لكن بعد إضافة مصاريف الشحن أو رسوم الدفع أو تكلفة الإرجاع يصبح سعره أقل توفيرًا مما توقعتِ.

لذلك راجعي سياسة الاستبدال والاسترجاع قبل إتمام الطلب، وتأكدي من وجود بيانات واضحة عن البائع والمنتج والضمان. واحتفظي بفاتورة الشراء ورسالة تأكيد الطلب، ولا تشاركي بيانات بطاقتك البنكية عبر رسائل أو روابط غير موثوقة.

 7. امنحي نفسك وقتًا قبل إتمام عملية الشراء

من الحيل البسيطة التي تساعدك على تقليل المصروفات عدم شراء المنتج فور رؤيته. أضيفيه إلى قائمة المفضلة أو سلة التسوق، ثم عودي إليه بعد عدة ساعات واسألي نفسك: هل أحتاج إليه فعلًا؟ وهل يناسب ميزانيتي؟ وهل وجدت سعرًا أفضل؟

لا تجعلي العبارات مثل «العرض لفترة محدودة» أو «الكمية المتبقية قليلة» تدفعك إلى قرار متسرع وإذا لم يكن المنتج ضمن احتياجاتك قبل الإعلان عن التخفيض، ففكري جيدًا قبل شرائه.

البلاك فرايداي موسم البلاك فرايداي خصومات الشتاء عروض الشتاء

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