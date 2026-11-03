اليوم.. سماع مرافعة النيابة في محاكمة متهم بقيادة جماعة محظورة

تستمع غدا الثلاثاء الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، لمرافعة النيابة في محاكمة متهم، في القضية رقم 3934 لسنة 2026 مدينة نصر ثالث، بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية.

تفاصيل محاكمة المتهم

وقال أمر الإحالة، إن المتهم أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وروج لأغراض الجماعة الإرهابية عن طريق حسابة على مواقع التواصل.