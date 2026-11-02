قرار عاجل في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين، في القضية رقم 13101 لسنة 2026 جنايات مدينة نصر ثالث، المقيدة برقم 8879 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 21 ديسمبر المقبل، للاطلاع والمرافعة.

هيئة المحكمة

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية مدينة نصر الإرهابية بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.