الشك ينهي حياة زوجة في الخصوص.. زوجها يطعنها بسكين داخل مسكنهما والأمن يضبطه

أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض داخل مسكنهما في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، إثر شكه في سلوكها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بوقوع جريمة قتل ، وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة سيدة تدعى آية.س، 37 ا، بها إصابات نافذة بالصدر والظهر، وتبين وفاتها متأثرة بإصابتها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا جريمته بشكه في سلوك زوجته، كما جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.