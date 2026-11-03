أحمد السيد: عودة إمام عاشور لفورمته ستمنح الأهلي إضافة كبيرة

تحدث أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، عن الفوز الأخير للفريق، مشيدًا بالتحسن الذي ظهر على أداء اللاعبين، خاصة على المستوى الدفاعي وخط الوسط، إلى جانب منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة، كما علق على موقف إمام عاشور من المشاركة مع الفريق.

وقال أحمد السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان»، إن الفوز يمنح اللاعبين ثقة كبيرة، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة جيدة ونجح في السيطرة على مجريات اللعب أمام منافس قوي، وصنع 3 أو 4 فرص، مشيرًا إلى أن بعض السلبيات بدأت تختفي تدريجيًا، مع تحسن أداء الدفاع وثلاثي خط الوسط.

وأضاف أن أبرز الإيجابيات الفنية تمثلت في تحرر اللاعبين من الضغط الذي كان يفرض نفسه على أداء الفريق، موضحًا أن الأهلي ظهر بشكل أفضل عندما بدأ في التقدم والهجوم، وهو ما أسفر عن ظهور فرص لمحمود صلاح وطاهر محمد طاهر.

وأشار إلى أن الأهداف جاءت نتيجة تحركات جيدة من اللاعبين، خاصة التحرك من الجهة اليمنى إلى العمق، مؤكدًا أن هذا الجانب يمثل تكتيكًا مهمًا في أداء الفريق.

أحمد السيد يشيد بمشاركة شباب الأهلي

وأشاد لاعب الأهلي السابق بمشاركة عدد من اللاعبين الشباب، وعلى رأسهم محمود صلاح ومحمد عبد الله وأحمد رضا وعمر معوض، مؤكدًا أن منحهم الفرصة أمر مهم في ظل ارتباط الفريق بخوض 5 أو 6 بطولات خلال الفترة المقبلة، وحاجته إلى عدد كبير من اللاعبين الجاهزين.

وأوضح أن هؤلاء اللاعبين يمتلكون إمكانيات مميزة، ومن الضروري منحهم الثقة واكتساب الخبرات من خلال المشاركة بجوار أصحاب الخبرات، مثل محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

ولفت إلى أن محمود صلاح كان من أبرز اللاعبين الذين نالوا إعجابه خلال المباراة، بعدما قدم أداءً جيدًا، كما أشاد بمستوى محمد عبد الله، لكنه أشار إلى أن الأخير كان بإمكانه التعامل بشكل أفضل مع إحدى الفرص التي أتيحت له.

كما أثنى على أداء طاهر محمد طاهر، مؤكدًا إعجابه بتركيزه في عمله وابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد السيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي

وتطرق أحمد السيد إلى سياسة الأهلي في التعامل مع اللاعبين، مؤكدًا أن النادي أكبر من أي لاعب، ولا يستطيع أحد السيطرة عليه، مشددًا على أن جميع اللاعبين مطالبون بتقديم أفضل ما لديهم وإثبات أحقيتهم في المشاركة، مهما كانت أسماؤهم أو تاريخهم.

وقال إن هذا المبدأ موجود داخل الأهلي عبر مختلف الأجيال، ولا يوجد لاعب يضمن مكانه في التشكيل دون تقديم المستوى المطلوب.

أحمد السيد يتحدث عن موقف إمام عاشور

وعن موقف إمام عاشور، أوضح أحمد السيد أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، ربما يرى أن اللاعب لم يستعد حتى الآن مستواه الفني والبدني المعهود.

وأكد أن إمام عاشور واحد من أفضل لاعبي مصر، ولا يمكن لأحد إنكار إمكانياته، لكنه أشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها ربما أثرت على مستواه خلال الفترة الماضية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تركيز إمام عاشور مع نفسه والعمل على استعادة مستواه، مشيرًا إلى أن عودته إلى مستواه المعهود ستمثل إضافة كبيرة للفريق الأحمر.