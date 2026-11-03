الشباب والرياضة بالشرقية تحصد 3 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مراكز الشباب والمنشآت الشبابية في بناء الوعي وتنمية قدرات النشء والشباب، واكتشاف المواهب الرياضية والفنية والثقافية، وتعزيز المشاركة المجتمعية مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية وتوفير بيئة مناسبة للإبداع والتميز.

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من جانبها، أوضحت الدكتورة منى عثمان، وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، نجاح أبطال مركز شباب الزنكلون في حصد 3 ميداليات ببطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، حيث حقق لاعبو المركز المركز الأول والميداليتين الذهبيتين، بينما فازت إحدى اللاعبات بالميدالية البرونزية في إنجاز يعكس جهود مراكز الشباب في اكتشاف المواهب الرياضية ورعاية الأبطال.

كما نظمت الإدارة العامة للشباب مسابقة أفضل عرض مسرحي للموسم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ على مسرح المدرسة الثانوية الزراعية بمشاركة 5 إدارات شبابية، بهدف تطوير الحركة المسرحية واكتشاف المواهب الشابة.

وأسفرت النتائج عن فوز إدارة الزقازيق شرق من خلال مركز شباب كفر محمد حسين بالمركز الأول عن عرض “النفس الأخير”، وحصول إدارة منيا القمح شرق من خلال مركز شباب كفر الغنيمي على المركز الثاني عن عرض “دم بارد”، بينما جاءت إدارة العاشر من رمضان من خلال مركز شباب الشروق في المركز الثالث عن عرض “عودة الملعون”.

وفي إطار تنمية الوعي السياسي، أوضحت وكيلة وزارة الشباب والرياضة استمرار فعاليات الشهر الثاني من الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية عن الأحزاب السياسية والعمل الحزبي بمراكز الشباب بالمحافظة بهدف تعزيز الوعي بالتعددية السياسية والتعريف بدور الأحزاب وترسيخ ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية وتحمل المسئولية الوطنية، ومن بينها الفعاليات المنفذة بمركز شباب سعدون.

في السياق ذاته، وضمن مبادرة “إجازتنا غير”، قامت إدارة شباب أبو حماد بتنفيذ مسابقات في التواشيح والابتهالات الدينية ودوري كرة القدم الخماسي للنشء بهدف اكتشاف المواهب الدينية والرياضية واستثمار طاقات النشء في أنشطة هادفة.

كما تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية لاكتشاف المواهب في الإنشاد الديني والترانيم التي نظمتها الإدارة العامة للشباب لرعاية الأصوات الواعدة.

كما واصلت المديرية، بالتعاون مع مؤسسة “صناع الخير”، تنفيذ مبادرة “تمكين” بمركز شباب شبرا النخلة، متضمنة قوافل للكشف عن أمراض العيون بالمجان وبرامج للتدريب المهني وورشًا لتعليم الحرف اليدوية للسيدات، بما يسهم في توفير فرص التأهيل والتمكين الاقتصادي وتعزيز دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع.

وأشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى قيام كيان شباب بحري بالشرقية بإجراء زيارة ميدانية إلى مستشفى منيا القمح المركزي للتعرف على جهود تطوير المنظومة الصحية وتكريم النماذج الطبية المتميزة، في إطار تعزيز التواصل بين الكيانات الشبابية والمؤسسات الخدمية، والتعرف على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

كما نظم كيان المصريون الشباب بمحافظة الشرقية فعالية لتوزيع باكجات المتطوعين بنادي الشرقية الرياضي، تخللها لقاء تفاعلي لمناقشة أفكار المتطوعين ومقترحاتهم وتعزيز روح الفريق والمشاركة المجتمعية ودعم دور الشباب في العمل التطوعي واكتساب الخبرات في مجال خدمة المجتمع.