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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لشاب أنهى حياة ربة منزل بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سالم عبد العزيز وعضوية المستشارين هيثم محمود وخالد علي إبراهيم وأمانة سر أحمد غريب حكمها بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جارته حرقًا إثر خلافات بينهما بسبب الجيرة بدائرة مركز الإبراهيمية.

تعود أحداث القضية رقم 2844 جنايات الإبراهيمية لسنة 2026 إلى إحالة نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم «عبد الرحمن. ال. م» 19 عامًا ومقيم بقرية كفر أبو الديب إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإشعال النيران في جارته «سماح محمد رمضان» 45 عامًا على خلفية خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت إخطارًا من مستشفى الإبراهيمية المركزي يفيد بوصول سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا مصابة بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع الواقعة وبدأت الفحص والتحري وسماع أقوال الشهود، حيث كشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين المجني عليها وأحد جيرانها انتهت بقيام المتهم بسكب مادة مشتعلة على جسدها وإضرام النيران بها ما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة.

وتم نقل المجني عليها إلى مستشفى حروق ههيا لتلقي العلاج اللازم ومحاولة إنقاذ حياتها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأجرت معاينة تصويرية لموقع الحادث قبل أن تنتهي التحقيقات إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

الشرقية بمحافظة الشرقية بالسجن المؤبد الإبراهيمية

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