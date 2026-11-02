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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقى بالمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ويوجه بتوفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص وإعانات عاجلة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الهمم للإستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم مؤكدا أن خدمة أبناء المحافظة والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح قنوات تواصل مع المواطنين قائلاً: نحن هنا لتلبية احتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم من مختلف المراكز والمدن والقرى، بحضور كلٍّا من محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح احمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ووكيلي وزارتى التضامن والعمل ووكيلي مديرتى الصحة والتربية والتعليم ومدير المنطقة الطبية الأولى  بفرع الشرقية للتامين الصحى ، إلى جانب ممثلي المديريات الخدمية والإدارات النوعية بالديوان العام والمدير التنفيذى  لمؤسسة تكافل، ورئيس الإتحاد النوعى لهيئات وجمعيات الفئات الخاصة بالشرقية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

استمع محافظ الشرقية إلى طلبات أهالينا من مراكز ومدن (الزقازيق  - ديرب نجم  - فاقوس  بلبيس -  الابراهيمية - ههيا - أبوكبير)، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، واستخراج معاش تكافل وكرامة، وصرف مساعدات عاجلة وشهرية، وتوفير سكن مناسب  ، موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقوانين واللوائح، وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين، عقب إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم للتأكد من استحقاقهم لتلك المساعدات، ليتم تلبية "توفير (١١) فرصة عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والإجتماعية لكل حالة.

كما وجه محافظ الشرقية بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل بالإضافة لإجراء بحث إسكان لبحث إمكانية توفير سكن مناسب وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ (٦) حالات لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أشهر وفقاً للأبحاث الإجتماعية وتوفير علاج على نفقة الدولة لحالة لكونه يعانى  من امراض بالدم تحتاج لدواء ومتابعة دورية.

أشار محافظ الشرقية إلى حرصه الشديد على تعزيز أواصر الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين بكافة الطرق الممكنة، من خلال متابعة طلباتهم ومشكلاتهم التي يتم رصدها عبر "منصات التواصل الاجتماعي، ومنظومة الشكاوى الحكومية، وصوتك مسموع، وفي اللقاء الأسبوعي بالديوان العام"، وكذلك خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للاستماع إلى شكاواهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول الفورية لها لتحسين مستوى الخدمات المؤداة إليهم بمختلف القطاعات الخدمية، لتعزيز ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

وفي ختام اللقاء دعا المحافظ المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم أو مطالبهم خلال لقاء المواطنين إلى التقدم بطلباتهم من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتحديد موعد للمقابلة، خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع،وذلك لضمان تنظيم اللقاءات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لعرض مطالبهم.

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