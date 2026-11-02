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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية تختتم برنامجًا تدريبيًا لتطوير منظومة خدمة المواطنين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالاهتمام بتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر البشرية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي «تطوير الأداء المؤسسي لخدمة المواطنين»، والذي أُقيم بقاعة التدريب بمستشفى الزقازيق العام، تحت إشراف حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت شعار «معاً للتميز.. معاً نصنع التميز».

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به إدارات خدمة المواطنين باعتبارها ضمن حلاقات الوصل المباشرة بين المواطن والمنظومة الصحية، لما لها من دور هام في الاستماع إلى شكاوى المواطنين وفحصها ومتابعتها والعمل على سرعة حلها، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكداً أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم المهنية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات.

كما أشاد حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمكتب وزير الصحة والسكان، بجهود العاملين بإدارات خدمة المواطنين وحرصهم على المشاركة الفعالة والاستفادة من البرنامج التدريبي، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدراتهم على التعامل مع المواطنين بكفاءة واحترافية، بما يحقق أهداف منظومة خدمة المواطنين، لافتاً أن تنفيذ هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الصحة والمديرية لتطوير منظومة خدمة المواطنين، وترسيخ ثقافة التميز والجودة في الأداء الحكومي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تقديم خدمة أفضل للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم بكفاءة وفاعلية.

وأوضح أن البرنامج ‏التدريبي تناول عدداً من المحاور الهامة التي تستهدف تنمية مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين، وتعزيز قدراتهم على التواصل الفعال، والتعامل الاحترافي مع شكاوى المواطنين، وإدارة ضغوط العمل والمواقف المختلفة، وتنمية مهارات اتخاذ القرار، بما يساهم في تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

بالشرقية الصحة وزارة الصحة وزير الصحة والسكان الخدمات المقدمة للمواطنين

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