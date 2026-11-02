مياه الشرقية تنفذ 50 وصلة للأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز أولاد صقر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تعزيز دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة مصر الخير، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الشركة ومؤسسة مصر الخير، تم استكمال إجراءات توصيل مياه الشرب لعدد (٥٠) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركز أولاد صقر، دون تحمل الأهالي أي أعباء مالية، وذلك تأكيدًا للدور المجتمعي للشركة.

وأوضح أن القطاع التجاري وفرع الشركة بمركز ومدينة أولاد صقر قدما كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ الوصلات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة كل حالة على حدة وإجراء المعاينات الميدانية بالتنسيق مع ممثلي المؤسسة، للتأكد من أحقية الأسر في الحصول على الدعم.