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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 98 طن مواد غذائية وأعلاف و6000 لتر مواد بترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ، لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشدداً على عدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفّذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز و الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة علي مدار شهر سبتمبر ، وأسفرت الجهود عن تحرير (٣٢٥١) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار إلى أنه تم تحرير (١٩٨٦) محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها: نقص وزن رغيف الخبز،إنتاج خبر مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ، توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر، مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

كما تم تحرير (١٢٦٥) محضراً حيال أصحاب المحال التجارية والتفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة وتم تحرير محاضر حيالهم والتحفظ علي المضبوطات الآتية:

(٥ طن ) أعلاف و (٤ طن ) دقيق سياحى و (٦ طن) دقيق بلدى و (٦٣ طن) دواجن و لحوم و أسماك ،(٣ طن) أرز و (٣طن) زيت و سمن و (٥.٥ طن ) دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى و (٤ طن) أسمدة  و(٦٠٠٠)لتر مواد بترولية و مواد غذائية أخرى (٤.٥ طن ) وفحص (١١٧) شكوى و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

 أكد محافظ الشرقية، ضرورة إحكام الرقابة على كافة السلع المدعمة من قبل الدولة لضمان وصولها لمستحقيها، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.

الشرقية محافظ الشرقية الأسواق والمخابز لتهريب السلع المدعمة

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